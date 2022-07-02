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Диетолог перечислил полезные свойства дыни

Диетолог перечислил полезные свойства Фото: pixabay
Полезные свойства дыни перечислил врач-диетолог. Он отметил, что всеми любимая сладость – источник фолиевой кислоты и бета-каротина, сообщает Zakon.kz.

В беседе с «Газетой.Ru» доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что кожура дыни богата кремнием, железом, калием, магнием, клетчаткой.

В дыне содержатся особые молекулы сахарного спирта – эритриты, которые дают приятный сладкий вкус, но при этом не усваиваются организмом как сахар. Приторная дыня не так вредна, как, например, приторный чай, эритриты питают симбиотные бактерии организма. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург

Он также добавил, что при покупке дыни нужно обратить внимание на ее внешний вид и аромат, хорошая дыня имеет приятный запах.

По словам диетолога, в день здоровый человек может съедать до 300 граммов мякоти дыни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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