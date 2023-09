10 полезных свойств чая, о которых вы не знали

Диетологи раскрыли основные полезные свойства чая, в зависимости от его сортов и видов. О самых полезных свойствах любимого всеми напитка подробно расскажет Zakon.kz.

Чай один из самых популярных напитков в мире, в нашей стране к нему относятся особенно трепетно. Чай становится настоящей церемонией, обязательным пунктом при встрече гостей и просто дружеской посиделки. Дипломированные диетологи рассказали о главных свойствах чая, пишет Eat This, Not That!

Помощь сердцу

Немного чая может помочь сохранить ваше сердце здоровым. В частности, речь идет о черном чае.

"Некоторые чаи, такие как черный чай, зеленый чай и чай из гибискуса, помогут снизить кровяное давление, уровень холестерина и улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы", – говорит диетолог Эми Гудсон

Помощь в работе мозга

Любители зеленого чая будут рады узнать, что их любовь к чаю стимулирует работу мозга.

"Этот чай содержит L-теанин, аминокислоту, которая обеспечивает более плавный и устойчивый прилив энергии, улучшая бдительность и когнитивные функции", – рассказывает диетолог Триста Бест.

Однако эти когнитивные преимущества исходят не только от зеленого чая. Чай с кофеином также может обеспечить легкий заряд энергии, улучшить концентрацию внимания и когнитивные функции, отмечают специалисты.

Помощь пищеварению

Когда вы страдаете расстройством желудка или проблемами с пищеварением , некоторые чаи могут помочь вам расслабиться.

"Травяные чаи, такие как ромашка, мята и имбирь, поддерживают здоровье пищеварительной системы и помогают облегчить симптомы вздутия живота, расстройства желудка и тошноты", – говорит доктор Лиза Янг.

Чай не только может помочь немедленно облегчить состояние при расстройстве пищеварения, но также может со временем улучшить здоровье кишечника и всю систему ЖКТ. К примеру, танины черного чая могут обладать мягкими антибактериальными свойствами, которые могут поддерживать здоровье кишечника, способствуя росту полезных кишечных бактерий.

Порция кофеина

Некоторые чаи, в зависимости от сорта, содержат приличное количество кофеина . Такие чаи, как черный, зеленый и улун, содержат кофеин, а травяные чаи полностью не содержат кофеина. Если вы знаете, что чувствительны к кофеину, возможно, вам стоит обратить внимание на тип чая, который вы пьете, и в какое время дня вы решите сделать перерыв на чай.

Поможет успокоиться и уснуть

Ромашковый чай, приготовленный из высушенных цветков ромашки, специально используется для сна и успокаивающих целей.

"Этот чай известен своим успокаивающим действием благодаря наличию апигенина, антиоксиданта, который связывается с определенными рецепторами в вашем мозгу, уменьшая беспокойство и способствуя расслаблению", – говорит диетолог Бест.

Что касается сна, то ромашковый чай перед сном может помочь улучшить качество и продолжительность сна благодаря его седативным свойствам, которые могут вызвать чувство сонливости.

Порция антиоксидантов

Чай содержит высокий уровень антиоксидантов, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить повреждение клеток в организме, отмечают диетологи. Триста Бест добавляет, что зеленый чай богат особыми антиоксидантами, называемыми катехинами, которые помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы в организме, уменьшая окислительный стресс и снижая риск хронических заболеваний.

Помощь при диабете

Есть также определенные чаи, которые помогают регулировать обмен веществ, если он по разным причинам нарушен. Исследование, опубликованное в Журнале исследований в области медицинских наук, показало, что зеленый чай оказывает положительное влияние на регулирование обмена веществ, что также напрямую связано с контролем уровня глюкозы и контролем веса. Исследование показало, что это полезно и для пациентов с диабетом.

Противовоспалительный эффект

Чай также широко известен своими противовоспалительными свойствами. Согласно исследованию Международного журнала молекулярной науки, существует огромное количество исследований, которые могут доказать положительные противовоспалительные преимущества регулярного употребления чая. В этом исследовании, в частности, рассматриваются зеленый и черный чай. Исследователи обнаружили, что свойства зеленого и черного чая могут оказать огромное влияние на снижение воспалений в эритроцитах. Они даже обнаружили, что люди с волчанкой, которые ежедневно употребляли зеленый чай в течение 12 недель, сообщали о меньшем воспалении в организме.

Помощь при болезнях почек

Определенные виды чая, которые вызывают более частое мочеиспускание. Например, чай из одуванчика, зеленый чай, ячменный чай и чай из гибискуса обладают мочегонными свойствами. Диуретики – это питательные вещества, которые заставляют наш организм избавляться от соли и воды в виде мочи.

Чай с мочегонными свойствами часто рекомендуют людям с проблемами почек, диабетом или некоторыми проблемами с сердцем. Из-за силы мочегонных средств диетологи рекомендуют избегать употребления чая после 16:00, если только вы не хотите провести ночь в туалете.

Помощь худеющим

Было проведено множество исследований о положительном влиянии ежедневного потребления зеленого чая на контроль веса. По данным Международного журнала молекулярной науки, 12-недельное исследование ежедневного потребления зеленого чая женщинами показало значительное снижение веса и жира в области живота. Причина этого во многом связана с повышением уровня энергии, о котором люди сообщают при употреблении зеленого чая, а также с контролем обмена веществ и помощью в выработке липидов.

Ранее российский диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала о том, что консервированные овощи могут повысить риск развития рака.