Кафе загорелось в районе рынка «Алтын-Орда» под Алматы

Высокие столбы черного дыма заметили покупатели днем в воскресенье в районе рынка «Алтын-Орда», передает Zakon.kz.

Кадрами с пожаром делятся в соцсетях те, кто в данный момент находится возле крупнейшего рынка.

В описаниях под видео люди указывают, что горит кафе на территории одного из рынков по Ташкентскому тракту. Водители запечатлели огромный столб дыма.

По информации ДЧС, горит кафе на территории рынка «Курдас-7», расположенного в Карасайском районе Алматинской области по адресу: Ташкентский тракт, 16к/6.

Другие подробности ЧП выясняются, пожарные расчеты уже спешат на тушение пожара.