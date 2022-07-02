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Кафе загорелось в районе рынка «Алтын-Орда» под Алматы

алтын орда Фото: Instagram/ kris.p.almata
Высокие столбы черного дыма заметили покупатели днем в воскресенье в районе рынка «Алтын-Орда», передает Zakon.kz.

Кадрами с пожаром делятся в соцсетях те, кто в данный момент находится возле крупнейшего рынка.

В описаниях под видео люди указывают, что горит кафе на территории одного из рынков по Ташкентскому тракту. Водители запечатлели огромный столб дыма.

По информации ДЧС, горит кафе на территории рынка «Курдас-7», расположенного в Карасайском районе Алматинской области по адресу: Ташкентский тракт, 16к/6.

Другие подробности ЧП выясняются, пожарные расчеты уже спешат на тушение пожара.

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Альберт Ахметов
Алматинская область Алматы
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