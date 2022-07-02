Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан принял участие во встрече Совбеза Организации тюркских государств

Встреча секретарей совбеза членов Организации тюркских государств Фото: akorda.kz
В Анкаре состоялась первая встреча секретарей советов безопасности государств – членов Организации тюркских государств (ОТГ), в которой принял участие помощник президента – секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов, сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы энергетической, транспортной, продовольственной безопасности, противодействия угрозам терроризма и другие актуальные аспекты региональной безопасности, рассмотрены возможные меры по ее укреплению, передает Акорда.

В своем выступлении Гизат Нурдаулетов отметил, что Казахстан реализует многовекторную внешнюю политику, направленную на формирование коллективных подходов к решению ключевых проблем в сфере региональной безопасности.

Так, наша страна продолжит работу по увеличению своего вклада в обеспечение международной энергетической и продовольственной безопасности, по развитию международных транспортно-логистических маршрутов в целях недопущения перебоев с поставками ключевых видов продукции.

Одним из рисков для безопасности и стабильности в регионе остается распространение терроризма и экстремизма, в том числе с афганской территории. В этой связи особое внимание было уделено социально-экономическому восстановлению Афганистана и скорейшей нормализации положения в этой стране.

По завершении встречи главы делегаций были приняты президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Глава Турецкой Республики подчеркнул важность создания новых интеграционных механизмов в условиях обострения геополитических рисков на континенте, отметив также положительную динамику во взаимоотношениях со всеми участниками Организации тюркских государств.

Также на полях мероприятия секретари совбезов встретились с руководством Министерства внутренних дел и Национальной разведывательной организации Турции, посетили Турецкую государственную аэрокосмическую компанию (TAI).

Концепция «Будущее тюркского мира – 2040» определяет в качестве основной задачи в сфере безопасности государств – членов ОТГ создание сети, направленной на сотрудничество и обмен информацией в сфере борьбы с радикализацией, насильственным экстремизмом, исламофобией, ксенофобией и угрозами терроризма, а также обеспечение безопасности границ.

Читайте также

В КТЖ прокомментировали информацию о просьбе Украины задержать казахстанское судно

Казахстан выстраивает новый этап отношений с США – Тлеуберди

Ерлан Кошанов провел переговоры со спикером Парламента Китая Ли Чжаньшу

Константин Вноровский
Нурдаулетов Гизат Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
прогноз погоды на июль, Казахстан
Спад жары ожидается в июле в Казахстане
знаки зодиака, свадьба, июль, астрологи
Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле
операторов сотовой связи уличили в высоких ценах на услуги
В Алматы два мобильных оператора установили монопольно высокие цены на свои услуги – АЗРК
Туристка из Австрии погибла в Египте
Акула напала на туристку в Египте, откусив ей руку и ногу
Достоевский в Казахстане
Степная душа Федора Достоевского, или как Казахстан описали в мировой литературе
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
Кардиологи назвали оптимальную длину сна
Здоровое сердце – кардиологи назвали оптимальную продолжительность сна
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления