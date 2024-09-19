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Секретари совбезов Организации тюркских государств собрались в Туркестане

Состоялась III Встреча секретарей советов безопасности Организации тюркских государств, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 16:00 Фото: akorda.kz
В Туркестане секретарь Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов принял участие в III встрече секретарей советов безопасности Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в ходе мероприятия стороны обменялись мнениями по ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве ОТГ.

Также были обсуждены вопросы развития сотрудничества для противодействия терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности.

Рассмотрены аспекты обеспечения международной информационной безопасности, развития транспортно-логистической инфраструктуры.

Гизат Нурдаулетов отметил важность постоянного и эффективного обмена информацией по террористическим угрозам, реализации согласованных действий по пресечению каналов перемещения боевиков и рекрутов международных террористических организаций, а также различных каналов финансирования террористической деятельности.

По его словам, в настоящее время возрастает значимость противодействия транснациональным преступлениям с использованием зарубежных интернет-ресурсов, повышения уровня кибербезопасности.

Кроме того, была подчеркнута актуальность обеспечения транспортной безопасности, в том числе устойчивого функционирования транспортно-логистических маршрутов, объединяющих страны нашего региона.

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