Секретари совбезов Организации тюркских государств собрались в Туркестане
По данным Акорды, в ходе мероприятия стороны обменялись мнениями по ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве ОТГ.
Также были обсуждены вопросы развития сотрудничества для противодействия терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности.
Рассмотрены аспекты обеспечения международной информационной безопасности, развития транспортно-логистической инфраструктуры.
Гизат Нурдаулетов отметил важность постоянного и эффективного обмена информацией по террористическим угрозам, реализации согласованных действий по пресечению каналов перемещения боевиков и рекрутов международных террористических организаций, а также различных каналов финансирования террористической деятельности.
По его словам, в настоящее время возрастает значимость противодействия транснациональным преступлениям с использованием зарубежных интернет-ресурсов, повышения уровня кибербезопасности.
Кроме того, была подчеркнута актуальность обеспечения транспортной безопасности, в том числе устойчивого функционирования транспортно-логистических маршрутов, объединяющих страны нашего региона.