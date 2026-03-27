Казахстан закрыл пункт пропуска на границе с Россией

В Костанайской области из-за паводковой ситуации приостановлена работа пункта пропуска на границе с Россией, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 марта 2026 года сообщило "Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" (ФГКУ Росгранстрой).

"В связи с разливом реки Берсуат со стороны Республики Казахстан с 27 марта 2026 года временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов через сопредельный автомобильный пункт пропуска Желкуар (на российской стороне – Мариинский). По этой причине движение через автомобильный пункт пропуска Мариинский, находящийся на российской стороне в Челябинской области, временно приостановлено", – говорится в объявлении.

Путешественников просят учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы.

Сегодня, 27 марта, заместитель председателя Комитета предупреждения ЧС рассказал, что пик паводков проходит на территориях Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. И на контроле держат Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Карагандинскую, Восточно-Казахстанскую, Костанайскую области и область Абай.