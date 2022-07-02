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В КТЖ прокомментировали информацию о просьбе Украины задержать казахстанское судно

Комментарий КТЖ о просьбе задержать судно Фото: пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Накануне СМИ сообщили, что Генпрокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно «Жибек Жолы». В КТЖ прокомментировали информацию, сообщает Zakon.kz.

В КТЖ сообщили, что достоверность данного обращения проверяется с уполномоченными госорганами Украины. Проходят активные консультации с послами обеих стран.

Сделка продажи зерна была между эстонской компанией «Mangelbert OU» и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.

В целях прояснения ситуации и исключения нарушений норм международного права, КТЖ было направлено письмо в адрес арендатора судна с требованием предоставления в срочном порядке подробного пояснения сложившейся ситуации с приложением всех подтверждающих документов (контракты, сертификаты и т.д). КТЖ заверяет о своей приверженности к соблюдению норм международного права. Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

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