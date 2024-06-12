Политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал заявление главы ВАП о КТЖ

Эксперт в своем Telegram-канале прокомментировал критику Алихана Смаилова в адрес национальной компании "Қазақстан темір жолы" (КТЖ), сообщает Zakon.kz.

Политолог напомнил слова главы Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова.

"Алихан Смаилов сегодня заявил, что "КТЖ не способна оплачивать свои обязательства", что "компания находится в "красной" зоне кредитного риска" и "дальнейшее ухудшение состояния активов, наращивание долгов и невозможность их обслуживания без кардинальных изменений в управлении приведет к дефолту КТЖ". Эти слова были перепечатаны в большинстве СМИ и расползлись по социальным сетям. Вместе с тем нужно отметить, что основные финансовые проблемы нацкомпании основаны на резком росте кредитов, набранных предыдущим менеджментом и эмитированных в иностранной валюте, что после девальваций 2014 и 2015 годов резко увеличило долговую нагрузку", – пояснил Данияр Ашимбаев.

При этом эксперт отметил, что по поручению правительства рост тарифов на железнодорожные перевозки постоянно сдерживается.

"ВАП, собственно, сам отмечает в своем докладе: "73% всего грузооборота КТЖ за период с 2020 по 2023 год перевезено по тарифам ниже себестоимости. Убытки по регулируемым тарифам составили 907 млрд тенге, в том числе более половины – по экспорту". Смаилов подчеркнул, что "подходы в тарификации должны быть справедливыми". В то же время, пишут аудиторы, "все высокодоходные услуги переданы в руки частных компаний". Хочется напомнить, что процессы приватизации активов и "передачи их в конкурентную среду" регулярно исходят от государства и в отношении железной дороги прошли через несколько пиков", – добавил он.

Политолог подчеркнул, что даже в условиях, когда висит огромный долг, а наиболее "высокодоходные активы стали частными", КТЖ проводит большую работу по модернизации железнодорожных путей и обновлению вагонного и локомотивного парка, цифровизации перевозочного процесса, развивает сотрудничество в рамках ТМТМ и новые логистические коридоры.

"Руководство КТЖ регулярно отчитывается о проделанной работе напрямую перед главой государства. И регулярно подвергается атакам со стороны лоббистов, недовольных отстранением от "кормушки" или желающими получить эксклюзивные права на имущество и финансы нацкомпании", – указал Ашимбаев.

В самой нацкомпании также прокомментировали слова главы Высшей аудиторской палаты.

"В связи с обеспокоенностью инвесторов и финансовых институтов компания информирует, что в заключении Высшей аудиторской палаты о дефолте КТЖ не указано. На текущий момент номинальный долг КТЖ составляет 2,9 трлн тенге, 30% из которых в иностранной валюте", – сообщили в КТЖ.

Отмечается, что ежегодно улучшаются производственные и финансовые показатели компании.

"В течение трех лет выручка компании показывает устойчивую динамику, поднявшись с 1,3 трлн тенге в 2021 году до почти 2 трлн тенге в 2023 году. По итогам 2023 года прибыль составила 134 млрд тенге, что в 4 раза больше 2022 года. Это наилучший показатель компании за последние 10 лет. При этом компания вовремя погашает все свои обязательства по кредитам. Стабильное финансовое положение КТЖ также подтверждается уровнем кредитных рейтингов от международных рейтинговых агентств и доверием со стороны международных финансовых институтов, предоставляющих компании кредитные средства и гарантии. В настоящее время КТЖ совместно с правительством и ФНБ "Самрук-Казына" проводится работа по постепенному повышению регулируемых тарифов и увеличению транзитных доходов для снижения уровня долга и обеспечения достаточного уровня инвестиций в инфраструктуру и подвижной состав", – подчеркнули в пресс-службе компании.

12 июня 2024 года председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов рассказал о финансовом состоянии КТЖ.