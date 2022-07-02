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Бразильский нападающий покинул ФК «Тараз»

футболист Фото: Instagram/fctaraz.official
Пресс-служба футбольного клуба официально объявила об уходе форварда Жорже Элиаса, передает Zakon.kz.
Жорже Элиас покинул «Тараз». Жорже Элиас Дос Сантос присоединился к команде в начале этого года. Бразильский нападающий провел за наш клуб семь матчей и забил один гол. Мы благодарим игрока и желаем ему успехов в будущем!Пресс-служба ФК «Тараз»

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