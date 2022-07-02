Бразильский нападающий покинул ФК «Тараз»

Пресс-служба футбольного клуба официально объявила об уходе форварда Жорже Элиаса, передает Zakon.kz.

Жорже Элиас покинул «Тараз». Жорже Элиас Дос Сантос присоединился к команде в начале этого года. Бразильский нападающий провел за наш клуб семь матчей и забил один гол. Мы благодарим игрока и желаем ему успехов в будущем! Пресс-служба ФК «Тараз»

Смотрите топовые матчи по футболу и выигрывайте призы от Parimatch. Каждую неделю розыгрыши путевок на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусов на 14 млн тенге!