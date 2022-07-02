Игуанодона возрастом в 130 миллионов лет обнаружили в Японии

Ученые музея префектуры Токусима и музея динозавров префектуры Фукуи нашли в районе поселка Кацуура в Токусиме самые древние из найденных в стране кости ископаемого животного, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, кости принадлежат травоядному динозавру игуанодону.

Открытие, сделанное в Токусиме, показывает, что в ранний меловой период (140-100 млн лет назад) этот вид широко распространился до всех уголков Восточной Азии. Ведущий научный сотрудник музея динозавров Масатэру Сибата

Находку выкопали еще в 2021 году. Однако исследование было опубликованно только недавно. Сообщается, что среди костей ученые определили фрагменты хвоста длиной в несколько сантиметров и зубы. Предположительно, размер всего игуанодона составлял шесть-семь метров.