Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Игуанодона возрастом в 130 миллионов лет обнаружили в Японии

динозавр Фото: pixabay
Ученые музея префектуры Токусима и музея динозавров префектуры Фукуи нашли в районе поселка Кацуура в Токусиме самые древние из найденных в стране кости ископаемого животного, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, кости принадлежат травоядному динозавру игуанодону.

Открытие, сделанное в Токусиме, показывает, что в ранний меловой период (140-100 млн лет назад) этот вид широко распространился до всех уголков Восточной Азии.Ведущий научный сотрудник музея динозавров Масатэру Сибата

Находку выкопали еще в 2021 году. Однако исследование было опубликованно только недавно. Сообщается, что среди костей ученые определили фрагменты хвоста длиной в несколько сантиметров и зубы. Предположительно, размер всего игуанодона составлял шесть-семь метров.

Читайте также

Казахстанские археологи требуют ужесточить наказание для грабителей курганов

Останки неизвестного вымершего вида кенгуру нашли в Папуа – Новой Гвинее

Ледниковый период спровоцировало нарушение протоков океана – ученые

Елена Беляева
Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
прогноз погоды на июль, Казахстан
Спад жары ожидается в июле в Казахстане
операторов сотовой связи уличили в высоких ценах на услуги
В Алматы два мобильных оператора установили монопольно высокие цены на свои услуги – АЗРК
знаки зодиака, свадьба, июль, астрологи
Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле
Комментарий КТЖ о просьбе задержать судно
В КТЖ прокомментировали информацию о просьбе Украины задержать казахстанское судно
Достоевский в Казахстане
Степная душа Федора Достоевского, или как Казахстан описали в мировой литературе
Туристка из Австрии погибла в Египте
Акула напала на туристку в Египте, откусив ей руку и ногу
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления