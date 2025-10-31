#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

В Антарктиде обнаружили лед возрастом 6 миллионов лет с таинственным содержанием

Антарктида, лед, исследования, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 07:20 Фото: pixabay
Международная группа ученых обнаружила в Антарктиде самые древние на Земле образцы льда, возраст которых составляет около 6 миллионов лет, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). В нем говорится о находке, которая была сделана в районе холмов Аллан (Allan Hills) в Восточной Антарктиде. Именно здесь исследователи из нескольких стран изучали цилиндрические ледяные керны – вытянутые образцы, извлеченные из недр антарктического щита.

Внутри этого льда сохранились крошечные пузырьки воздуха, заключившие в себе "снимок" атмосферы Земли далекого прошлого. Анализ их химического состава позволяет ученым понять, какой была температура и концентрация газов на планете миллионы лет назад.

"Ледяные керны – это машины времени, которые позволяют ученым заглянуть в прошлое нашей планеты. Керны Аллан-Хиллз дают возможность путешествовать гораздо дальше во времени, чем мы могли себе представить", – рассказала Сара Шеклтон, одна из ведущих исследователей из Океанографического института Вудс-Хоул.

Чтобы получить эти образцы, ученые пробурили скважины глубиной 100-200 метров в местах, где старые слои льда естественным образом поднимаются к поверхности. Обычно для получения древнего непрерывного льда требуется бурение на глубину свыше двух километров, однако в Аллан-Хиллз уникальные климатические и географические условия позволили обойтись без этого.

По словам исследователей, холод и сильные ветра предотвращают накопление свежего снега и движение ледника, благодаря чему древний лед сохраняется практически у поверхности.

В лаборатории ученые проанализировали изотопный состав воздуха, запечатленного в ледяных пузырьках. Результаты показали, что за последние 6 миллионов лет температура в регионе снизилась примерно на 12°C, подтверждая, что в ту эпоху климат Земли был значительно теплее современного.

Ранее ученые нашли старейший в мире ядерный реактор.

Аксинья Титова
