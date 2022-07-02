Перестрелка произошла на границе Сербии и Венгрии, есть пострадавшие

В результате конфликта между мигрантами на окраине сербского города Суботица на границе с Венгрией погиб один человек и несколько получили ранения, передает Zakon.kz.

Один человек, по официально не подтвержденной информации, погиб, а свыше пяти получили ранения разной степени тяжести в вооруженном столкновении между мигрантами в поселке Макова-Седмица под городом Суботица. У некоторых огнестрельные ранения в области живота, – сообщает сербский телеканал РТС.

Пострадавшие были госпитализированы.

На месте работает полиция. Также на границу прибыл министр внутренних дел республики Александр Вулин.

По предварительной версии, столкновение между двумя группами мигрантов произошло из-за разногласий по поводу того, кто будет переправляться через границу.

Сообщается, что мигранты часто пытаются перебраться через границу с Венгрией на территорию Евросоюза (ЕС).