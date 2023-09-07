Перестрелка со смертельным исходом произошла в Алматинской области

Участников перестрелки, в результате которой погиб один человек и четверо получили ранения, задержала полиция в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на своей странице в Instagram начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов, перестрелка со смертельным исходом произошла 7 сентября. В ЦРБ Илийского района доставили четверых местных жителей с ранениями, полученными из гладкоствольного оружия. Еще один участник перестрелки умер по пути в больницу.





"Данные факты были зарегистрированы в ЕРДР по ст. 99 УК РК (убийство) и ст. 293 ч.3 УК РК (хулиганство). Участники происшествия установлены и задержаны сотрудниками полиции. Обстоятельства устанавливаются", – сообщил Бауржан Аленов.

Полковник Аленов добавил, что сейчас полиция Алматинской области проводит необходимые следственные мероприятия. Назначены экспертные проверки. Руководитель полиции региона подчеркнул, что ситуация в Алматинской области стабильна и находится под контролем.

Ранее стали известны подробности перестрелки, произошедшей в Алматы 4 сентября.