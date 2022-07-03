Subaru врезался в Газель и перевернулся на крышу в Алматы

ДТП произошло во втором часу ночи на улице Богдана Хмельницкого в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Subaru Outback двигался по улице Богдана Хмельницкого в восточном направлении. На отрезке между улицами Куйбышева и Орджоникидзе, по неизвестной причине, автомобиль врезался в припаркованный Газель эвакуатор.

Subaru заехал на платформу, проехал по лежащим на ней стройматериалам, врезался в кабину грузовика, затем опрокинулся на дорогу, упав на крышу.

Очевидцы помогли водителю выбраться из кабины, вызвали скорую и полицию. По словам окружающих, водитель вел себя агрессивно, крушил все вокруг, даже выломал доски из ворот ближайшего дома.

Сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz