Subaru врезался в Газель и перевернулся на крышу в Алматы
Автомобиль Subaru Outback двигался по улице Богдана Хмельницкого в восточном направлении. На отрезке между улицами Куйбышева и Орджоникидзе, по неизвестной причине, автомобиль врезался в припаркованный Газель эвакуатор.
Subaru заехал на платформу, проехал по лежащим на ней стройматериалам, врезался в кабину грузовика, затем опрокинулся на дорогу, упав на крышу.
Очевидцы помогли водителю выбраться из кабины, вызвали скорую и полицию. По словам окружающих, водитель вел себя агрессивно, крушил все вокруг, даже выломал доски из ворот ближайшего дома.
Сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства случившегося.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz