Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мужчина пострадал в аварии с двумя автомобилями и автобусом в Алматы

авария, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 22:28 Фото: скриншот видео
ДТП произошло по улице Богдана Хмельницкого в Турксибском районе города Алматы 13 мая в 16:55, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП города, в результате столкновения автомобиля марки Chevrolet, Toyota Camry и общественного транспорта пострадал водитель марки Chevrolet.

По предварительным данным, именно он и спровоцировал данную аварию.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Турксибского района.

Ранее, в ночь на 12 мая, в Илийском районе Алматинской области автомобиль въехал на скорости в автобусную остановку, сбив насмерть двух человек.

Читайте также

паводки в Атырауской области
Более 100 детей эвакуировали из села в Атырауской области
мужчина пытался спрыгнуть с многоэтажки в Уральске
Мужчина из-за ссоры с женой пытался спрыгнуть с девятого этажа в Уральске
депутат переехал собаку на глазах людей
Депутат переехал собаку на глазах у людей в Акмолинской области
Елена Беляева
ДП Алматы ДТП Алматы ДТП 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова
Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова: видео
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: