Мужчина пострадал в аварии с двумя автомобилями и автобусом в Алматы

ДТП произошло по улице Богдана Хмельницкого в Турксибском районе города Алматы 13 мая в 16:55, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП города, в результате столкновения автомобиля марки Chevrolet, Toyota Camry и общественного транспорта пострадал водитель марки Chevrolet.

По предварительным данным, именно он и спровоцировал данную аварию.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Турксибского района.

Ранее, в ночь на 12 мая, в Илийском районе Алматинской области автомобиль въехал на скорости в автобусную остановку, сбив насмерть двух человек.