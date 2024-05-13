Мужчина пострадал в аварии с двумя автомобилями и автобусом в Алматы
Фото: скриншот видео
ДТП произошло по улице Богдана Хмельницкого в Турксибском районе города Алматы 13 мая в 16:55, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП города, в результате столкновения автомобиля марки Chevrolet, Toyota Camry и общественного транспорта пострадал водитель марки Chevrolet.
По предварительным данным, именно он и спровоцировал данную аварию.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Турксибского района.
Ранее, в ночь на 12 мая, в Илийском районе Алматинской области автомобиль въехал на скорости в автобусную остановку, сбив насмерть двух человек.
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