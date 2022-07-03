СМИ: Трамп намерен участвовать в президентских выборах 2024 года
Фото: Instagram/realdonaldtrump
В американских СМИ появилась информация о том, что экс-президент США Дональд Трамп в скором времени объявит о начале своей предвыборной кампании на пост президента в 2024 году, сообщает Zakon.kz.
Такую информацию озвучил телеканал CNN, ссылаясь на источник, близкий к Трампу.
Он колеблется между опасениями по поводу расследований, с которыми сталкивается, и желанием «бороться с огнем с помощью огня», – говорится в материале телеканала.
Как отмечается в публикации, на прошлой неделе Трамп сказал своим коллегам, что готов начать новую президентскую гонку. Выгоду он планирует извлекать из «мрачных» опросов о работе действующего президента США Джо Байдена.
The New York Times считает, что Трамп станет явным лидером в выборной гонке. Его кандидатуру поддержат около 80% республиканцев. Но при этом есть немало факторов, указывающих на то, что большинство избирателей предпочтет изучить другие варианты.
В конце июня уровень поддержки политики нынешнего президента США Джо Байдена упал до 36%.
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