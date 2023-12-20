Суд Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах в штате

Верховный суд американского штата Колорадо постановил исключить Дональда Трампа из списка кандидатов на пост президента США в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

По решению Верховного суда Колорадо, Трампа не будут включать в списки кандидатов на пост президента в этом штате. Такое решение связано с событиями 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа проникли на Капитолий в попытке оспорить результаты президентских выборов. Тогда президентский пост, согласно результатам выборов, занял Джо Байден, пишет The Hill.

Такое судебное решение сделало Дональда Трампа первым кандидатом в президенты в истории США, которого признали не имеющим права занимать Белый дом в соответствии с крайне редко используемым положением Конституции, которое запрещает должностным лицам, участвовавшим в "мятеже или восстании", занимать официальные посты.

Суд отложил вынесение решения до 4 января, поэтому Трамп может сначала подать апелляцию в Верховный суд. Представитель Трампа быстро пообещал сделать это, а это означает, что имя Трампа автоматически остается в бюллетенях для голосования до тех пор, пока судьи не разрешат апелляцию.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что он не уверен, что будет баллотироваться на новый срок, если его предшественник Дональд Трамп сам не будет баллотироваться в Белый дом.

Как показали опросы населения, Трамп лидирует среди кандидатов по уровню поддержки, тогда как рейтинг действующего президента Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня.