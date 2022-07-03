Ограбление пункта приема металла в Сатпаеве – полицейские задержали грабителя

Ограбление произошло 24 июня. Около 2:30 в отдел полиции города Сатпаева Улытауской области поступило сообщение о нападении на один из пунктов приема металла, сообщает Zakon.kz.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, сторож пункта приема металла пояснил, что примерно в 2:00 появился неизвестный, заявивший, что принес изделия для сдачи. Сторож запустил его в помещение. Там мужчина выхватил пистолет и потребовал деньги.

Потерпевший объяснил нападавшему, что касса пуста – вся имеющаяся наличность была сдана вечером предыдущего дня. Злоумышленник забрал у него сотовый телефон стоимостью 10 тысяч тенге, 300 тенге наличными и скрылся.

С помощью сторожа полицейские составили фоторобот напавшего – это был мужчина в возрасте 25-30 лет.