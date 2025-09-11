#АЭС в Казахстане
Происшествия

Взрыв произошел в пункте приема металла в Алматинской области: погибли три человека

Утилизационный сбор, утильсбор, утилизация машины, утилизация машин, утилизация, утиль, металлолом, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 14:25 Фото: akorda.kz
В Алматинской области в результате взрыва в пункте приема металла погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали 11 сентября 2025 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона.

"По факту трагического инцидента, произошедшего на территории одного из пунктов приема металла в Илийском районе, полицией возбуждено уголовное дело. В результате хлопка неустановленного предмета погибли три человека. Их тела были обнаружены без признаков жизни. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы – полиция, пожарные и бригада скорой медицинской помощи", – сказано в сообщении.

В настоящее время проводится досудебное расследование и устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Детали инцидента не сообщаются. Однако в комментариях местные жители указали на то, что там перерабатывали металл.

"На протяжении нескольких месяцев мы просили закрыть их, запретить переработку метала вблизи жилых домов, перестать травить людей. Но реакции не было. Просим привлечь к ответственности всех, кто бездействовал, трагедии могло и не быть", – написали под постом о ЧП.

"Мы живем в районе этого алюминиевого плавильного цеха. Акимат, полиция, СЭС, прокуратура и другие. Кто не хотел закрывать этот цех. Теперь вы пишете, что не знаете, что стало причиной... Не было бы такой трагедии при своевременном закрытии и принятии мер", – написал другой комментатор.

В конце августа в Москве (Россия) взрыв прогремел в Центральном детском магазине, погиб один человек.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
