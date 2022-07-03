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Армия Ливии поддержала требования протестующих

Армия поддержала требования протестующих Фото: Instagram/the_real_tripoli
Генеральное командование ливийской народной армии (ЛНА) заявило о поддержке народной воли и требований граждан, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает ТАСС.

По его словам, командование «следует за народным движением, которое выражает законные требования в контексте ливийского кризиса».

Генеральное командование заявляет о поддержке народной воли и требований граждан. При этом наш национальный долг – обратиться к ливийскому народу с призывом не наносить ущерб общественным и частным объектам. Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари

В ЛНА отметили, что призывают проводить демонстрации протеста только мирным путем.

В Ливии в пятницу, 1 июля, проходили массовые протесты с требованием роспуска всех органов власти и проведения выборов. Они проходили как на западе, так и на востоке страны. В Тобруке демонстранты штурмом взяли здание Палаты представителей.

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