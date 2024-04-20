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Китайскую армию ждет реорганизация

Китайскую армию ждет реформирование, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 13:48 Фото: gov.ch
У Народно-освободительной армии Китая (НОАК) появятся силы информационной поддержки. О планах крупнейшей с 2015 года реорганизации китайской армии говорится на сайте правительства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается, в Пекине состоялось учредительное собрание Сил информационной поддержки Народно-освободительной армии Китая, на котором президент страны Си Цзиньпин заявил, что необходимо реализовать идею усиления армии в новую эпоху, реализовать военно-стратегические принципы новой эпохи, придерживаться принципа построения политической армии, укреплять армию посредством реформ, а также посредством науки и технологий.

Си Цзиньпин отметил, что корректировка и создание сил информационной поддержки является важным решением, принятым ЦК партии и Центральной военной комиссией, исходя из общей ситуации по укреплению Вооруженных сил.

"Это стратегическая мера по построению новой структуры службы и нужно усовершенствовать современную систему Вооруженных сил с китайской спецификой. Модернизация и эффективное выполнение задач Народной армии в новую эпоху имеет большое и далеко идущее значение", – сказал глава Китая.

Он также подчеркнул, что силы информационной поддержки являются вновь созданной стратегической силой и ключевой опорой для координации строительства и применения сетевых информационных систем.

Они играют важную роль и несут большую ответственность в содействии качественному развитию армии и победам в условиях современной войны.

"Необходимо эффективно поддерживать операции, придерживаться информационной и совместной победы, сглаживать информационные связи, интегрировать информационные ресурсы, усиливать защиту информации, глубоко интегрироваться в систему совместных операций Вооруженных сил, точно и эффективно осуществлять информационную поддержку и служить для поддержки военных во всех направлениях и областях", – сказал Си Цзиньпин.

По его словам, также необходимо ускорить инновации и развитие, придерживаться фундаментальных требований боевых действий, усилить системное планирование, способствовать совместному строительству и совместному использованию, усилить научные и технологические инновации, построить сетевую информационную систему, отвечающую требованиям современной войны и обладающую характеристиками Вооруженных сил и способствовать ускоренному, качественному совершенствованию боевых возможностей системы.


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