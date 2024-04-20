Китайскую армию ждет реорганизация
Как сообщается, в Пекине состоялось учредительное собрание Сил информационной поддержки Народно-освободительной армии Китая, на котором президент страны Си Цзиньпин заявил, что необходимо реализовать идею усиления армии в новую эпоху, реализовать военно-стратегические принципы новой эпохи, придерживаться принципа построения политической армии, укреплять армию посредством реформ, а также посредством науки и технологий.
Си Цзиньпин отметил, что корректировка и создание сил информационной поддержки является важным решением, принятым ЦК партии и Центральной военной комиссией, исходя из общей ситуации по укреплению Вооруженных сил.
"Это стратегическая мера по построению новой структуры службы и нужно усовершенствовать современную систему Вооруженных сил с китайской спецификой. Модернизация и эффективное выполнение задач Народной армии в новую эпоху имеет большое и далеко идущее значение", – сказал глава Китая.
Он также подчеркнул, что силы информационной поддержки являются вновь созданной стратегической силой и ключевой опорой для координации строительства и применения сетевых информационных систем.
Они играют важную роль и несут большую ответственность в содействии качественному развитию армии и победам в условиях современной войны.
"Необходимо эффективно поддерживать операции, придерживаться информационной и совместной победы, сглаживать информационные связи, интегрировать информационные ресурсы, усиливать защиту информации, глубоко интегрироваться в систему совместных операций Вооруженных сил, точно и эффективно осуществлять информационную поддержку и служить для поддержки военных во всех направлениях и областях", – сказал Си Цзиньпин.
По его словам, также необходимо ускорить инновации и развитие, придерживаться фундаментальных требований боевых действий, усилить системное планирование, способствовать совместному строительству и совместному использованию, усилить научные и технологические инновации, построить сетевую информационную систему, отвечающую требованиям современной войны и обладающую характеристиками Вооруженных сил и способствовать ускоренному, качественному совершенствованию боевых возможностей системы.