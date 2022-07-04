4 июля взойдет самое маленькое Солнце в 2022 году

4 июля 2022 года Земля, двигаясь по своей эллиптической орбите вокруг Солнца, пройдет афелий – точку, когда наша планета расположена дальше всего по отношению к Солнцу. Поэтому с Земли солнечный диск будет выглядеть в диаметре меньше, сообщает Zakon.kz.

Астрономы назвали июль 2022 года месяцем суперлуния, серебристых облаков и афелия Земли. По данным Московского планетария, в этот день планета максимально отдалится от Солнца – больше чем на 152 млн километров.

В пресс-службе планетария добавили, что «разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутима на глаз, так как изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода». Но при сравнении диаметр диска будет на 3% менее обозримым, нежели в начале года.

Полный оборот вокруг Солнца планета Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Перигелий – ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли – расположена на расстоянии 147 миллионов километров. Земля проходит перигелий в каждом январе. Самая дальняя точка земной орбиты – афелий – расположена на расстоянии 152 миллионов километров. Афелий достигается Землей в начале каждого июля.

Вопреки некоторым мнениям, это астрономическое событие никак не влияет на регулярную смену времен года на Земле, которая происходит вследствие движения нашей планеты вокруг Солнца и наклона земной оси вращения к плоскости орбиты, а вовсе не из-за изменения расстояния между Землей и Солнцем.