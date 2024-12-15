Астрономы объяснили, почему Солнце станет огромным после Нового года

Диск Солнца 4 января при наблюдении с Земли будет выглядеть максимально крупным, так как наша планета в этот день пройдет ближайшую к светилу точку своей орбиты – перигелий, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Московского планетария рассказали ТАСС, что изучение звезды в это время года возможно через телескоп или другие оптические приборы, но обязательно с применением солнечного фильтра, чтобы уберечь глаза от ожогов.

"Земля 4 января окажется в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца. Это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году", – сообщили в планетарии.

Наша планета подойдет максимально близко к звезде в 18:28 по времени Астаны 4 января. Расстояние между Солнцем и Землей сократится до 147 099 586,3 км. При этом самую дальнюю точку от светила мы пройдем 5 июля 2025 года в 10:08 по времени Астаны. Если сравнить снимки Солнца, сделанные в эти даты, то январское светило будет на 3% больше, чем июльское.

Астрономы напомнили, что изменение расстояния между Землей и Солнцем не является причиной наступления на нашей планете лета или зимы.

"На смену времен года влияет наклон земной оси к плоскости орбиты. На самом деле ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего – летом", – уточнили в планетарии.

Ранее ученые предупредили о разрушительных супервспышках на Солнце. Исследователи выяснили, что мощные выбросы энергии на звезде, способные уничтожить электросети и спутники, встречаются не раз в несколько тысяч лет, а раз в 100 лет. По мощности они превосходят взрыв миллиардов атомных бомб.