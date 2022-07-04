Более 9,3 млн казахстанцев получили оба компонента вакцины от коронавируса
Фото: Zakon.kzПавел Михеев
На 3 июля 2022 года первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 526 717 человек, вторым компонентом – 9 311 459 человек, сообщает Zakon.kz.
Данные опубликовало МВК по нераспространению COVID-19.
Информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин.
Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане снизилась
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На 3 июля 2022 года вакциной Pfizer провакцинировано:
первым компонентом – 1 224 519 человек;
вторым компонентом – 1 154 127 человек.
Из них:
Первой дозой
подростки – 867 514;
беременные женщины – 41 219;
кормящие женщины – 144 878.
второй дозой
подростки – 841 538;
беременные женщины – 38 422;
кормящие женщины – 138 270.
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