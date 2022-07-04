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Более 9,3 млн казахстанцев получили оба компонента вакцины от коронавируса

Ситуация на 4 июля Фото: Zakon.kzПавел Михеев
На 3 июля 2022 года первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 526 717 человек, вторым компонентом – 9 311 459 человек, сообщает Zakon.kz.

Данные опубликовало МВК по нераспространению COVID-19.

Информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин.

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На 3 июля 2022 года вакциной Pfizer провакцинировано:

  • первым компонентом – 1 224 519 человек;

  • вторым компонентом – 1 154 127 человек.

Из них:

Первой дозой

  • подростки – 867 514;

  • беременные женщины – 41 219;

  • кормящие женщины – 144 878.

второй дозой

  • подростки – 841 538;

  • беременные женщины – 38 422;

  • кормящие женщины – 138 270.

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