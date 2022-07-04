Более 9,3 млн казахстанцев получили оба компонента вакцины от коронавируса

Фото: Zakon.kzПавел Михеев

На 3 июля 2022 года первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 526 717 человек, вторым компонентом – 9 311 459 человек, сообщает Zakon.kz.

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