Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Жительница Шымкента лишилась 17 млн тенге после переписки в Facebook

мошенничество полиция подозреваемые биржа Фото: pxhere
В Департаменте полиции Шымкента рассказали про новый вид мошенничества. В настоящее время идет розыск подозреваемых, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы ведомства, в Управление полиции Каратауского района с заявлением обратилась местная жительница.

Со слов горожанки, в Facebook неизвестный, прикрываясь именем одной из национальных компаний, обещал в разы умножить вложенные деньги на биржевом рынке. Доверчивая гражданка вложила крупную сумму в якобы программу Meta trader 4. Так она лишилась свыше 17 млн тенге. Пресс-служба ДП Шымкента

Как уточнили в ведомстве, факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 4 ст. 190 УК РК «Мошенничество в особо крупном размере».

Проводится досудебное расследование.

Стражи порядка отмечают, что это новый вид интернет-мошенничества.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия по установлению подозреваемых лиц.Пресс-служба ДП Шымкента

Читайте также

Сильный пожар в доме отдыха в ВКО перекинулся на соседнюю базу

5 погибших, 16 раненых - стрельба в предместье Чикаго

Отвергнутый парень убил родителей девушки в Павлодарской области

Анастасия Московчук
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
дождь, Алматы, прогноз погоды, июль
Когда в Алматы пойдет дождь
пакет
Биржевая цена на сахар в Казахстане оказалась в два раза ниже магазинной
вакцина
Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях
мошенничество полиция подозреваемые биржа
Жительница Шымкента лишилась 17 млн тенге после переписки в Facebook
зодиак
Составлен астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления