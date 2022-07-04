Жительница Шымкента лишилась 17 млн тенге после переписки в Facebook

Фото: pxhere

В Департаменте полиции Шымкента рассказали про новый вид мошенничества. В настоящее время идет розыск подозреваемых, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы ведомства, в Управление полиции Каратауского района с заявлением обратилась местная жительница. Со слов горожанки, в Facebook неизвестный, прикрываясь именем одной из национальных компаний, обещал в разы умножить вложенные деньги на биржевом рынке. Доверчивая гражданка вложила крупную сумму в якобы программу Meta trader 4. Так она лишилась свыше 17 млн тенге. Пресс-служба ДП Шымкента Как уточнили в ведомстве, факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 4 ст. 190 УК РК «Мошенничество в особо крупном размере». Проводится досудебное расследование. Стражи порядка отмечают, что это новый вид интернет-мошенничества. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия по установлению подозреваемых лиц. Пресс-служба ДП Шымкента Читайте также Сильный пожар в доме отдыха в ВКО перекинулся на соседнюю базу 5 погибших, 16 раненых - стрельба в предместье Чикаго Отвергнутый парень убил родителей девушки в Павлодарской области

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