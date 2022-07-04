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Протесты в Каракалпакстане – в аэропорту Нукуса введены ограничения

аэропорт Нукус, закрыт во время комендантского часа Фото: пресс-служба президента Узбекистана
В аэропорту Нукуса введены ограничения. Во время комендантского часа аэропорт будет закрыт, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports, в связи с введением чрезвычайного положения в Каракалпакстане работа аэропорта будет ограничена с 21:00 до 07:00.

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Рейс HY017/HY018 Uzbekistan Airways по маршруту Ташкент – Нукус – Ташкент, запланированный на 3 июля, был отменен. Пассажиры отмененных рейсов будут доставлены в пункты назначения 4 июля рейсами HY011/HY012 данного направления.

1 июля граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию. Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана. Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления. Мирзиёев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.

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