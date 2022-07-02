Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Мирзиёев: Нормы о правовом статусе Каракалпакстана останутся без изменений

Узбекистан Фото: energovg.rs
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о том, что обратится к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы данный вопрос рассмотрели в ближайшие дни, передает Zakon.kz.
Исходя из этого, я считаю, что необходимо обратить внимание на специфические этнические, культурные особенности Республики Каракалпакстан, национальные традиции и ценности, ее особый правовой статус и оставить нормы о правовом статусе Республики Каракалпакстан в проекте без изменений. То есть ст. 70, 71, 72, 74, 75 Конституции оставлены без изменений. Шавкат Мирзиёев

Также он отметил, что ценит вековую дружбу, сложившуюся между узбекским и каракалпакским народами, и считает долгом сохранить стабильность и мир в стране.

Новость по теме

Президент Узбекистана предложил отказаться от вызвавших протесты поправок в Конституцию

1 июля граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

Новость по теме

МВД Узбекистана о протестах: Жители неверно истолковали реформы

Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.

Новость по теме

Ситуация на границе с Узбекистаном - закрыт пункт пропуска в Каракалпакстане

Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления.

Читайте также

Президент Узбекистана предложил отказаться от вызвавших протесты поправок в Конституцию

Перестрелка произошла на границе Сербии и Венгрии, есть пострадавшие

В Узбекистане заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления

Елена Беляева
Мирзиёев Шавкат Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
прогноз погоды на июль, Казахстан
Спад жары ожидается в июле в Казахстане
операторов сотовой связи уличили в высоких ценах на услуги
В Алматы два мобильных оператора установили монопольно высокие цены на свои услуги – АЗРК
Комментарий КТЖ о просьбе задержать судно
В КТЖ прокомментировали информацию о просьбе Украины задержать казахстанское судно
зодиак
Составлен астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
знаки зодиака, свадьба, июль, астрологи
Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле
Достоевский в Казахстане
Степная душа Федора Достоевского, или как Казахстан описали в мировой литературе
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления