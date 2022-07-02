Мирзиёев: Нормы о правовом статусе Каракалпакстана останутся без изменений

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о том, что обратится к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы данный вопрос рассмотрели в ближайшие дни, передает Zakon.kz.

Исходя из этого, я считаю, что необходимо обратить внимание на специфические этнические, культурные особенности Республики Каракалпакстан, национальные традиции и ценности, ее особый правовой статус и оставить нормы о правовом статусе Республики Каракалпакстан в проекте без изменений. То есть ст. 70, 71, 72, 74, 75 Конституции оставлены без изменений. Шавкат Мирзиёев

Также он отметил, что ценит вековую дружбу, сложившуюся между узбекским и каракалпакским народами, и считает долгом сохранить стабильность и мир в стране.

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1 июля граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

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Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.

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Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления.