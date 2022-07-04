Торговый дом снова «заминировали» в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы из-за поступившего сообщения о «заминировании» были эвакуировали персонал и посетители ТРЦ MOSKVA Metropolitan, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным пресс-службы ДП города, сообщение в полицию поступило 4 июля в 10:04.
В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения в первую очередь была осуществлена эвакуация посетителей и работников центра, наряды дорожно-патрульной полиции осуществили отвод транспортных средств от прилегающей к данному объекту проезжей части.Пресс-служба ДП Алматы
В Центре оперативного управления ДП уточнили, что проверочные мероприятия уже завершены, информация о «заминировании» оказалась ложной.
В полиции Алматы призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.Пресс-служба ДП Алматы
Стоит отметить, что в прошлый раз торговый центр «заминировали» 21 июня.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ