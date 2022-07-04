Торговый дом снова «заминировали» в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы из-за поступившего сообщения о «заминировании» были эвакуировали персонал и посетители ТРЦ MOSKVA Metropolitan, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы ДП города, сообщение в полицию поступило 4 июля в 10:04. В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения в первую очередь была осуществлена эвакуация посетителей и работников центра, наряды дорожно-патрульной полиции осуществили отвод транспортных средств от прилегающей к данному объекту проезжей части. Пресс-служба ДП Алматы В Центре оперативного управления ДП уточнили, что проверочные мероприятия уже завершены, информация о «заминировании» оказалась ложной. В полиции Алматы призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе. Пресс-служба ДП Алматы Стоит отметить, что в прошлый раз торговый центр «заминировали» 21 июня. Читайте также Сильный пожар в доме отдыха в ВКО перекинулся на соседнюю базу 5 погибших, 16 раненых - стрельба в предместье Чикаго Отвергнутый парень убил родителей девушки в Павлодарской области

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