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Торговый дом снова «заминировали» в Алматы

заминирование ТРЦ Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы из-за поступившего сообщения о «заминировании» были эвакуировали персонал и посетители ТРЦ MOSKVA Metropolitan, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы ДП города, сообщение в полицию поступило 4 июля в 10:04.

В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения в первую очередь была осуществлена эвакуация посетителей и работников центра, наряды дорожно-патрульной полиции осуществили отвод транспортных средств от прилегающей к данному объекту проезжей части.Пресс-служба ДП Алматы

В Центре оперативного управления ДП уточнили, что проверочные мероприятия уже завершены, информация о «заминировании» оказалась ложной.

В полиции Алматы призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.Пресс-служба ДП Алматы

Стоит отметить, что в прошлый раз торговый центр «заминировали» 21 июня.

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