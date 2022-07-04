Около тысячи человек погибли с начала года на дорогах Казахстана

На брифинге в МВД старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции ведомства Актоты Боранова рассказала о ситуации с безопасностью на дорогах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

За последние пять лет на дорогах страны ежегодно погибают более 2 тыс. человек, еще свыше 20 тыс. получают ранения и травмы. За шесть месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано свыше 6 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 947 и ранены 8110 человек. Основная причина подавляющего большинства ДТП – сознательное нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения. 95% ДТП совершаются по вине водителей. Актоты Боранова

По словам представителя МВД, среди причин ДТП по-прежнему ряд факторов:

превышение скоростного режима;

нарушение правил маневрирования;

выезд на полосу встречного движения;

нарушения ПДД пешеходами и велосипедистами, самокатчиками.

По причине превышения скоростного режима зарегистрировано около 1,5 тыс. ДТП, в которых порядка 300 человек погибли и около 2 тыс. получили ранения. Четверть всех погибших и раненых в ДТП составляют пешеходы – погибли свыше 200 человек и порядка 2 тыс. получили ранения. По вине пешеходов совершено порядка 200 ДТП, в которых погибли свыше 40 и порядка 150 были травмированы. Актоты Боранова

Отдельно она остановилась на ДТП с участием детей.

Поведение на дороге во многом копируется ребенком с модели поведения родителей, поэтому если родители не только говорят о правилах дорожной безопасности, но и сами их выполняют, такое поведение для ребенка становится нормой. С начала года зарегистрировано свыше 1,2 тыс. ДТП с участием детей, в которых свыше 70 детей погибли и порядка 1,5 тыс. получили ранения. Актоты Боранова

В качестве примера представитель МВД привела несколько фактов.

Так, 28 июня 2022 года на территории Карагандинской области на мосту через реку Нура по автомобильной дороге поселок Нура – село Жараспай водитель Honda Odyssey, совершая обгон, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя погибли, девять пассажиров, из которых семеро детей – госпитализированы.

В этот же день на территории Западно-Казахстанской области на автомобильной дороге Уральск – Атырау водитель автомобиля Nissan Almera допустил опрокидывание автомобиля. В результате чего водитель и два пассажира погибли, из них один – ребенок.