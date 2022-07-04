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Казахстанские школьники произвели фурор на соревнованиях в Великобритании

казахстанские школьники победили на соревнованиях по робототехнике Фото: Instagram/firstrobotickskz
Казахстанские школьники одержали победу сразу на двух британских внесезонных олимпиадах FIRST Tech Challenge UK and Ireland, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, школьники из РК установили абсолютный рекорд соревнований, выиграв 19 из 20 игр с рекордным счетом и получив сразу три номинации от членов жюри.

Сборную страны представили 12 школьников в возрасте 15-17 лет. Все они победители и призеры казахстанских и международных соревнований по робототехнике.

Первое соревнование FIRST Tech Challenge – West Midlands состоялось 28 июня в городе Вулвергемптон, где казахстанские школьники победили в 10 из 10 игр, а также выиграли главную судейскую номинацию Judges Award, которая присуждается команде, проявившей наилучший спортивный профессионализм. Пресс-служба Министерства просвещения РК

Школьная команда по робототехнике, Казахстан, соревнования, Великобритания

Фото: Instagram/firstrobotickskz

Второе соревнование FIRST Tech Challenge – South East прошло 1 июля в Лондоне. Помимо сильнейших британских команд, в играх приняли участие и сверстники из других стран.

Казахстанские школьники выиграли девять из 10 игр и по результатам завоевали первое место. Вместе с тем школьникам присудили уже две награды от жюри – Judges Award и Control Award. Пресс-служба Министерства просвещения РК

Сборке своих роботов казахстанские школьники посвятили около месяца, проводя много времени в лабораториях своих школ. Юные изобретатели сами моделировали детали роботов, затем воплощали свои проекты на 3D-принтере и лазерных станках, которыми оснащены мастерские в школах.

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Великобритания Казахстан
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