Казахстанские школьники стали трехкратными чемпионами мира по робототехнике

Казахстанские школьники третий раз завоевали титул чемпионов на крупнейшей международной олимпиаде по робототехнике FIRST Global Challenge, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 сентября в своем Telegram-канале сообщил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.

"Это потрясающее достижение! Наши школьники стали трехкратными чемпионами, победив на олимпиадах в Женеве, Сингапуре и теперь в Афинах", – отметил он.

По словам депутата, данная победа является заслугой не только самих учеников, но и учителей, наставников и родителей, которые поддерживали их на протяжении всего пути. Особую роль в подготовке команды сыграл глава общественного фонда USTEM Foundation Асылбек Мурзахметов.

Аймагамбетов также подчеркнул вклад бывшего министра образования и науки Ерлана Сагадиева, который инициировал развитие робототехники в системе образования Казахстана.

"Во время его работы были открыты первые кабинеты робототехники и организованы первые турниры. Эта инициатива продолжена – открыты IT-лицеи, а робототехника включена в нормы оснащения школ", – добавил депутат.

Он также отметил внимание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к цифровизации образования, что способствует развитию IT-школ, программирования и 3D-моделирования.

"Эта победа вдохновит будущее поколение и станет стимулом для дальнейшего развития технологий в Казахстане", – резюмировал Аймагамбетов.

Ранее студент из Балхаша стал победителем республиканской олимпиады по машиностроению.