Разрушительный ураган в Якутии сняли на видео
Фото: скриншот видео
На село Борогонцы Усть-Алданского района Якутии обрушился ураганный ветер: он снес декорации, которые были построены для Спортивных игр, сообщает Zakon.kz.
Глава города Айсен Николаев в своем telegram-канале прокомментировал последствия природной стихии.
Вследствие ураганного ветра в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса произошло разрушение конструкций экрана и декораций для Спортивных игр. При этом пострадали 18 человек, в том числе три ребенка. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Айсен Николаев
Кроме того, глава города дал поручение правительству республики оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также принять все необходимые меры по устранению последствий природного бедствия.
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