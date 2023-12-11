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Деревья вырывало с корнем: разрушительный ураган в Ирландии сняли на видео

Разрушительный ураган в Ирландии сняли на видео Фото: pixabay
Торнадо, вырывавший деревья с корнем и сносивший крыши с домов, пронесся по Ирландии. Сильнее всего от урагана пострадало графство Литрим, где живут 32 тысячи человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, в результате урагана Фергус на западе Ирландии десятки домов и автомобилей получили серьезные повреждения. В графстве Литрим сильнейший ветер вырывал с корнем деревья и сносил крыши зданий.

Ураган пронесся по северо-западной части Ирландии днем 10 декабря. Первые сообщения о том, что в графстве Литрим бушует стихия, появились в соцсетях: местные жители публиковали фото и видео смерча и рассказывали о мощных порывах ветра, поднимавших в воздух небольшие деревья и сдиравших баннеры с рекламных щитов. Позже в государственной метеорологической службе подтвердили, что в графстве наблюдался "очень сильный ветер в сочетании с грозой".

После торнадо в пострадавшие районы сразу выдвинулись экстренные службы. Во многих домах ураганный ветер выбил окна и сорвал крыши. Повреждены не менее 20 автомобилей, сообщается о двух раненых.

В связи с сильным ветром и смерчем штормовое предупреждение "оранжевого" уровня объявили еще в трех графствах Ирландии. "Желтое" предупреждение ввели в 16 графствах (на большей части страны). Автомобилистов предупредили об угрозе столкновения "со свободно летающими объектами". Шторм Фергус движется на восток страны, откуда может переместиться в западную часть Шотландии и на север Англии, принеся с собой проливные дожди.

Ранее сообщалось, что более 80 тысяч американцев остались без света из-за урагана.

Никита Дробны
Ирландия
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