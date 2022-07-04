Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Алматы в «желтой» зоне по COVID-19: главный санврач готовит постановление

врач Фото: Zakon.kz
Алматы оказался в «желтой» зоне с 4 июля. Об этом сообщили в МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при правительстве РК, передает Zakon.kz.
Главный санитарный врач изучает и готовит постановление по карантинным ограничениям. Алматы перешел в «желтую» зону. Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев

Какие ограничения введут в городе, пока неизвестно.

В «зеленой» зоне находятся: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Новость по теме

При каких условиях будут введены ограничения по «зонам» в Казахстане

Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них больше всего зарегистрировано в двух городах:

  • в Алматы — 88;

  • в Нур-Султане — 35.

Читайте также

Ученый перечислил опасные последствия переработки

Специалисты назвали три привычки, незаметно наносящие вред здоровью

Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях

Ирина Лукичева
COVID-19 Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
дождь, Алматы, прогноз погоды, июль
Когда в Алматы пойдет дождь
пакет
Биржевая цена на сахар в Казахстане оказалась в два раза ниже магазинной
вакцина
Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях
мошенничество полиция подозреваемые биржа
Жительница Шымкента лишилась 17 млн тенге после переписки в Facebook
зодиак
Составлен астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления