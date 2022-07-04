Алматы в «желтой» зоне по COVID-19: главный санврач готовит постановление
Фото: Zakon.kz
Алматы оказался в «желтой» зоне с 4 июля. Об этом сообщили в МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при правительстве РК, передает Zakon.kz.
Главный санитарный врач изучает и готовит постановление по карантинным ограничениям. Алматы перешел в «желтую» зону. Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев
Какие ограничения введут в городе, пока неизвестно.
В «зеленой» зоне находятся: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них больше всего зарегистрировано в двух городах:
в Алматы — 88;
в Нур-Султане — 35.
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