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При каких условиях будут введены ограничения по «зонам» в Казахстане

коронавирус, коронавирусная инфекция, Алматы, Нур-Султан Фото: Zakon.kz.
Нур-Султан и Алматы приближаются к «желтой» зоне распространения коронавируса. Zakon.kz напоминает казахстанцам, что обозначают все «зоны» и какие ограничения с ними связаны.

По данным МВК, в Казахстане отмечен рост заболевания коронавирусной инфекцией. На 30 июня заболевших КВИ выявили в трех городах и семи областях республики.

За прошедшие сутки зарегистрировано 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова пояснила, что 80 процентов заболевших – это невакцинированные казахстанцы или те, у которых с момента последней вакцинации или ревакцинации прошло более шести месяцев.

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Напомним, что в Казахстане действуют четкие критерии по карантинным ограничениям для бизнеса в зависимости от того, в какую зону по распространению COVID-19 попадает регион – «зеленую», «желтую» или «красную».

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Распределение регионов по зонам связано с двумя показателями – это показатель R-репродукции, или передачи инфекции от заболевшего к контактному лицу количества зараженных. И второй показатель – заболеваемость на 100 тысяч населения за последние семь дней.

Больше 50 случаев на 100 тысяч населения, R больше единицы – это «красная» зона.

От 25 до 50 случаев на 100 тысяч человек, R больше единицы – это «желтая» зона.

Меньше 50 случаев на 100 тысяч человек, R меньше единицы – это «зеленая» зона.

Критерии «красной» зоны

«Красная» зона представляет собой введение строгих ограничительных мер.

Запрещается или серьезно ограничивается деятельность объектов бизнеса, развлекательных учреждений, организаций сферы услуг и тому подобное.

Критерии «желтой» зоны

«Желтая» зона – низкий и умеренный эпидемиологический риск.

Исходя из ранее озвученных постановлений Главного государственного санитарного врача РК по состоянию на 17 марта 2022 года, для объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, ограничений деятельности не предусмотрено, кроме возможного возвращения масочного режима и ограничения по количеству посетителей. Также ранее в регионах страны местные власти вводили ограничение по графику работы разных объектов бизнеса и предприятий.

Запрет на проведение массовых мероприятий и других карантинных ограничений будет вводиться только при переходе региона в «красную» зону (высокий эпидемиологический риск).

Критерии «зеленой» зоны

При самой эпидблагополучной из трех зон в регионах снимаются все действующие ограничения, которые вводятся в «желтой» и «красной» зонах.

В «зеленой» зоне снимаются ограничения на работу «бесконтактного» бизнеса: химчисток, ателье, ремонтных мастерских, СТО и автомоек, а также салонов красоты, расположенных в ТРЦ, работа которых ведется с ограничениями по времени.

По информации Telegram-канала МВК по нераспространению COVID-19, в Казахстане на сегодняшний день отменены требования к обязательному соблюдению масочного режима, социальной дистанции, ежедневному «входному» фильтру (термометрия бесконтактным термометром) педагогов, персонала и обучающихся, к кабинетной системе обучения – в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» и «желтой» зонах (низкий и умеренный эпидемиологический риск).

  • Снят запрет на проведение массовых мероприятий.

  • Исключены требования к 100% вакцинации педагогов и персонала организаций образования.

  • Требования к масочному режиму, социальной дистанции и проведению ежедневного «входного» фильтра, использование приложения Ashyq, отмена кабинетной системы обучения, а также запрет на проведение массовых мероприятий будут вводиться только при переходе региона в «красную» зону (высокий эпидемиологический риск).

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