При каких условиях будут введены ограничения по «зонам» в Казахстане
По данным МВК, в Казахстане отмечен рост заболевания коронавирусной инфекцией. На 30 июня заболевших КВИ выявили в трех городах и семи областях республики.
За прошедшие сутки зарегистрировано 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Напомним, что в Казахстане действуют четкие критерии по карантинным ограничениям для бизнеса в зависимости от того, в какую зону по распространению COVID-19 попадает регион – «зеленую», «желтую» или «красную».
Распределение регионов по зонам связано с двумя показателями – это показатель R-репродукции, или передачи инфекции от заболевшего к контактному лицу количества зараженных. И второй показатель – заболеваемость на 100 тысяч населения за последние семь дней.
Больше 50 случаев на 100 тысяч населения, R больше единицы – это «красная» зона.
От 25 до 50 случаев на 100 тысяч человек, R больше единицы – это «желтая» зона.
Меньше 50 случаев на 100 тысяч человек, R меньше единицы – это «зеленая» зона.
Критерии «красной» зоны
«Красная» зона представляет собой введение строгих ограничительных мер.
Запрещается или серьезно ограничивается деятельность объектов бизнеса, развлекательных учреждений, организаций сферы услуг и тому подобное.
Критерии «желтой» зоны
«Желтая» зона – низкий и умеренный эпидемиологический риск.
Исходя из ранее озвученных постановлений Главного государственного санитарного врача РК по состоянию на 17 марта 2022 года, для объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, ограничений деятельности не предусмотрено, кроме возможного возвращения масочного режима и ограничения по количеству посетителей. Также ранее в регионах страны местные власти вводили ограничение по графику работы разных объектов бизнеса и предприятий.
Запрет на проведение массовых мероприятий и других карантинных ограничений будет вводиться только при переходе региона в «красную» зону (высокий эпидемиологический риск).
Критерии «зеленой» зоны
При самой эпидблагополучной из трех зон в регионах снимаются все действующие ограничения, которые вводятся в «желтой» и «красной» зонах.
В «зеленой» зоне снимаются ограничения на работу «бесконтактного» бизнеса: химчисток, ателье, ремонтных мастерских, СТО и автомоек, а также салонов красоты, расположенных в ТРЦ, работа которых ведется с ограничениями по времени.
По информации Telegram-канала МВК по нераспространению COVID-19, в Казахстане на сегодняшний день отменены требования к обязательному соблюдению масочного режима, социальной дистанции, ежедневному «входному» фильтру (термометрия бесконтактным термометром) педагогов, персонала и обучающихся, к кабинетной системе обучения – в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» и «желтой» зонах (низкий и умеренный эпидемиологический риск).
Снят запрет на проведение массовых мероприятий.
Исключены требования к 100% вакцинации педагогов и персонала организаций образования.
Требования к масочному режиму, социальной дистанции и проведению ежедневного «входного» фильтра, использование приложения Ashyq, отмена кабинетной системы обучения, а также запрет на проведение массовых мероприятий будут вводиться только при переходе региона в «красную» зону (высокий эпидемиологический риск).