Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы застряли на закрытой границе с Узбекистаном

Казахстанцы застряли на закрытой границе с Узбекистаном Фото: pxhere
На закрытой границе с Узбекистаном застряли граждане Казахстана. По информации МИД РК, ведутся переговоры с узбекской стороной. Прилагаются все усилия, чтобы быстрее решить сложившуюся ситуацию, сообщает Zakon.kz.
Наши граждане обеспечены трехразовым питанием, поддерживаем с ними постоянную связь. Данная ситуация находится на особом контроле казахстанских дипломатов в Узбекистане. МИД РК

1 июля граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.

Мирзиёев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.

Также сообщалось, что президент Узбекистана издал указ о вводе чрезвычайного положения в Каракалпакстане на месяц.

4 июля все продуктовые магазины, базары, хлебные предприятия, биржа, банки, организации, больницы и другие объекты социальной сферы полностью восстановили работу.

Читайте также

Польша призвали Евросоюз отказаться от зеленой энергетики

Ситуация в Украине: Зеленский поздравил американцев, банки Германии опасаются дефолтов

В ходе беспорядков в Нукусе погибли 18 человек — Генпрокуратура Узбекистана

Анастасия Стативкина
МИД РК Казахстан Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
дождь, Алматы, прогноз погоды, июль
Когда в Алматы пойдет дождь
пакет
Биржевая цена на сахар в Казахстане оказалась в два раза ниже магазинной
вакцина
Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях
мошенничество полиция подозреваемые биржа
Жительница Шымкента лишилась 17 млн тенге после переписки в Facebook
зодиак
Составлен астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления