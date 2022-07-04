Казахстанцы застряли на закрытой границе с Узбекистаном

На закрытой границе с Узбекистаном застряли граждане Казахстана. По информации МИД РК, ведутся переговоры с узбекской стороной. Прилагаются все усилия, чтобы быстрее решить сложившуюся ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Наши граждане обеспечены трехразовым питанием, поддерживаем с ними постоянную связь. Данная ситуация находится на особом контроле казахстанских дипломатов в Узбекистане. МИД РК

1 июля граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.

Мирзиёев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.

Также сообщалось, что президент Узбекистана издал указ о вводе чрезвычайного положения в Каракалпакстане на месяц.

4 июля все продуктовые магазины, базары, хлебные предприятия, биржа, банки, организации, больницы и другие объекты социальной сферы полностью восстановили работу.