Казахстанцы застряли на границах в Европе: МИД делает все возможное

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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге 6 ноября прокомментировал очереди на границах Беларуси, Латвии и Литвы, в которых застряли казахстанские дальнобойщики. По его словам, власти Казахстана делают все возможное, чтобы решить проблему, сообщает Zakon.kz.

Айбек Смадияров отметил, что МИД прорабатывает этот вопрос совместно с казахстанскими посольствами, властями указанных стран и Минтранспорта. "Вы прекрасно знаете ситуацию, которая в европейской части нашего континента происходит. Это предсказуемо было, что будут очереди. В предыдущие годы, когда все было спокойно, и то были очереди. А тут – вы сами знаете. Мы делаем все, что возможно. Все товаропроизводители, бизнесмены закладывают такие риски в грузоперевозки. Мир изменился". Айбек Смадияров 1 ноября на пограничных пунктах пропуска "Жайсан" и "Алимбет" в Актюбинской области возникли очереди из грузовиков. В КНБ пояснили, что это связано с выросшим объемом перевозок овощей, и такие скопления фур – сезонное явление.

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