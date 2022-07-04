Начальные классы школ могут разместить на первых этажах домов в Алматы

Ерболат Досаев предложил разместить начальные классы государственных школ, в качестве филиалов, на первых этажах жилых комплексов, передает Zakon.kz.

С данной инициативой аким Алматы выступил во время презентации общественности проекта плана развития города, поднимая вопрос о качестве школьного образования и недостаточного количества школ.

Аким отметил, что школы сейчас перегружены и испытывают дефицит ученических мест.

Дефицит ученических мест – основной вызов в сфере образования нашего города, напрямую влияющий на качество предоставляемого образования. Он будет сокращаться за счет строительства новых государственных и частных школ, а также размещения начальных классов госшкол, в качестве филиалов, на первых этажах жилых комплексов. Ерболат Досаев

По словам главы мегаполиса, за счет реализации данных мер планируется уменьшить дефицит ученических мест с 19,6 тыс. до 7,3 тыс. в 2025 году и до 4,3 тыс. к 2030 году.

Кроме того, как подчеркнул аким, будет принята программа «Школьный автобус».

В 2023 году мы планируем охватить 50% школьников и до конца 2025 года полностью закрыть потребность. Для повышения качества обучения к 2025 году полностью оснастим все городские школы современными предметными кабинетами и повысим функциональную грамотность школьников. Ерболат Досаев

Досаев убежден, что к 2030 году, благодаря системным мерам по повышению качества образования, результаты алматинских школьников по оценке PISA будут лучшими в стране.

Указанные меры позволят увеличить долю поступающих в вузы на гранты от 65 до 67% к 2025 году, и до 70% к 2030 году, – заключил градоначальник.