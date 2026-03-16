В Атырау убили учительницу начальных классов

В ночь на 16 марта 2026 года в Атырау произошла трагедия. В результате семейного конфликта погибла 58-летняя женщина, работавшая учительницей начальных классов в одной из городских школ-лицеев, передает корреспондент Zakon.kz.

По предварительной информации, смертельные ножевые ранения ей нанес 62-летний супруг.

По данным пресс-службы Департамента полиции Атырауской области, сообщение о происшествии поступило в полицию около 03:30. Между супругами произошел бытовой конфликт, который закончился трагедией.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

"Подозреваемый задержан. По факту убийства начато досудебное расследование. Обстоятельства устанавливаются. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области.

