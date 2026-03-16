#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.29
562.92
6.1
Происшествия

В Атырау убили учительницу начальных классов

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 17:23 Фото: pexels
В ночь на 16 марта 2026 года в Атырау произошла трагедия. В результате семейного конфликта погибла 58-летняя женщина, работавшая учительницей начальных классов в одной из городских школ-лицеев, передает корреспондент Zakon.kz.

По предварительной информации, смертельные ножевые ранения ей нанес 62-летний супруг.

По данным пресс-службы Департамента полиции Атырауской области, сообщение о происшествии поступило в полицию около 03:30. Между супругами произошел бытовой конфликт, который закончился трагедией.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

"Подозреваемый задержан. По факту убийства начато досудебное расследование. Обстоятельства устанавливаются. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области.

Ранее мы сообщали, что в Актобе огласили решение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвинявшегося в жестоком убийстве собственной супруги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Динара Канбетова
Динара Канбетова
Читайте также
В Алматы учительница начальных классов обвинила директора в надругательстве
00:16, 08 апреля 2023
В Алматы учительница начальных классов обвинила директора в надругательстве
Дом был полностью в огне: молодая женщина погибла при ночном пожаре в СКО
19:10, 13 марта 2026
Дом был полностью в огне: молодая женщина погибла при ночном пожаре в СКО
В Атырау учительница пыталась покончить с собой
14:50, 11 января 2025
В Атырау учительница пыталась покончить с собой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Турнир UFC возвращается в Азербайджан: подробности
17:45, Сегодня
Турнир UFC возвращается в Азербайджан: подробности
Дикая сенсация случилась в матче казахстанского теннисиста в Испании
17:21, Сегодня
Дикая сенсация случилась в матче казахстанского теннисиста в Испании
"Трагедией" завершился матч "Елимая" против "Алтая" в КПЛ-2026
16:56, Сегодня
"Трагедией" завершился матч "Елимая" против "Алтая" в КПЛ-2026
Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта
16:44, Сегодня
Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: