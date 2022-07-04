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Общественный транспорт Алматы переведут на электротягу и газ

переведен транспорт на газ и электротягу Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Для снижения негативного воздействия на экологию общественный транспорт города будет переведен на электротягу и газ. Об этом аким Алматы Ерболат Досаев заявил в ходе встречи с общественниками, депутатами и представителями экспертного сообщества, передает Zakon.kz.

Кроме того, до 2030 года планируется обновление городского автопарка за счет покупки тысячи новых автобусов и троллейбусов, а для повышения качества перевозок будет внедрена новая тарифная политика.

Реализация предложенных инициатив позволит к 2025 году увеличить ежедневное количество поездок на общественном транспорте с 1,4 млн до 1,7 млн и к 2030 году – до 2,3 млн за счет обеспечения транспортной связанности Алматы и агломерации.Ерболат Досаев

По словам главы мегаполиса, в Алматы также намерены активно поддерживать и велотранспорт.

На базе ежегодного финансирования начиная со следующего года увеличим протяженность велодорожек до 60 км в 2025 году и в два раза – до 125 км – в 2030 году, с ежегодным финансированием.Ерболат Досаев

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