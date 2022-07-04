Общественный транспорт Алматы переведут на электротягу и газ

Для снижения негативного воздействия на экологию общественный транспорт города будет переведен на электротягу и газ. Об этом аким Алматы Ерболат Досаев заявил в ходе встречи с общественниками, депутатами и представителями экспертного сообщества, передает Zakon.kz.

Кроме того, до 2030 года планируется обновление городского автопарка за счет покупки тысячи новых автобусов и троллейбусов, а для повышения качества перевозок будет внедрена новая тарифная политика.

Реализация предложенных инициатив позволит к 2025 году увеличить ежедневное количество поездок на общественном транспорте с 1,4 млн до 1,7 млн и к 2030 году – до 2,3 млн за счет обеспечения транспортной связанности Алматы и агломерации. Ерболат Досаев

По словам главы мегаполиса, в Алматы также намерены активно поддерживать и велотранспорт.