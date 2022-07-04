Закладчика «синтетики» задержали в Кокшетау

«Рабочая командировка» жителя столицы в Кокшетау закончилась задержанием. Полицейские задержали закладчика наркотиков на месте преступления, сообщает Zakon.kz.

33-летний житель Нур-Султана был задержан сотрудниками Отдела по противодействию наркопреступности еще в мае.

При личном обыске у него изъяли 88 свертков с порошкообразным веществом белого, желтого и синего цветов со специфическим запахом. Как показала экспертиза, изъятое вещество является психотропным веществом а-PVP весом более 39 грамм, что относится к особо крупному размеру.

Как установили полицейские, задержанный ранее занимался закладкой синтетических наркотиков на территории столицы, а в мае приехал в Кокшетау.