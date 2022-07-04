Закладчика «синтетики» задержали в Кокшетау
Фото: polisia.kz
«Рабочая командировка» жителя столицы в Кокшетау закончилась задержанием. Полицейские задержали закладчика наркотиков на месте преступления, сообщает Zakon.kz.
33-летний житель Нур-Султана был задержан сотрудниками Отдела по противодействию наркопреступности еще в мае.
При личном обыске у него изъяли 88 свертков с порошкообразным веществом белого, желтого и синего цветов со специфическим запахом. Как показала экспертиза, изъятое вещество является психотропным веществом а-PVP весом более 39 грамм, что относится к особо крупному размеру.
Как установили полицейские, задержанный ранее занимался закладкой синтетических наркотиков на территории столицы, а в мае приехал в Кокшетау.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 296, ч. 4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами». Фигурант на период следствия задержан и водворен в изолятор временного содержания. Пресс-служба МВД РК
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ