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Закладчиков с поличным задержали в Астане

Закладчиков с поличным задержали в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 18:42 Фото: polisia.kz
Закладчика синтетических наркотиков полицейские задержали прямо за "рабочим процессом" – во время закладки веществ в общественном месте, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД РК, в одном из переулков поселка Интернациональный задержан 20-летний парень, у которого в кармане куртки обнаружено 87 свертков с синтетическим наркотиком альфа-PVP весом более 80 г.

Как следует из показаний задержанного, таким способом он решил заработать и реализовывал свой "товар" бесконтактным способом через закладки. В основном тайники оставлял вдоль дорог в районе частного сектора, небольших парках и аллеях.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий парень признал свою вину и дал признательные показания в содеянном.

В настоящее время задержанный взят под стражу, проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов", что предусматривает наказание сроком от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию соучастников задержанного лица.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы полицейские изъяли наркотики в посылке, которая прибыла из-за рубежа.

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