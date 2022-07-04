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Алихан Смаилов отметил динамику сотрудничества между Казахстаном и Россией

Выставка «ИННОПРОМ» Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с экспозицией и выступил на открытии XII Международной промышленной выставки «Иннопром». Выставка на тему «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям» проходит с 4 по 7 июля в городе Екатеринбурге, сообщает Zakon.kz.

«Иннопром» – одна из крупнейших выставок в сфере индустриализации, проводимых в России. В текущем году страной-партнером мероприятия выступила Республика Казахстан. Традиционный формат участия страны-партнера включает масштабную национальную экспозицию, деловую и культурную программы. В этой связи площадь казахстанской экспозиции составила 1600 кв. м, где разместились порядка 200 отечественных компаний, представляющих все отрасли промышленности, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Смаилов рассказал зарубежным бизнесменам о промышленной кооперации

Фото: primeminister.kz

Ознакомившись с экспозицией выставочных павильонов, премьер-министр РК Алихан Смаилов совместно с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным приняли участие в церемонии открытия выставки и пленарной сессии «Промышленный переход: опыт лидеров».

В своем выступлении глава правительства РК отметил, что для делегатов из Казахстана стало доброй традицией встречаться на данной площадке и обсуждать перспективы развития промышленности, обмениваться конструктивными предложениями и мнениями, находить взаимоприемлемые решения по многим вопросам.

Хочу особо отметить высокую динамику сотрудничества между нашими странами в сфере промышленной кооперации. Значимый импульс этому придала реализация программы совместных действий в области казахстанско-российской производственной кооперации. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Выставка «ИННОПРОМ»

Фото: primeminister.kz

Так, совместно уже реализовано 13 крупных проектов на сумму порядка 450 млн долларов, включая производство легковых автомобилей, электровозов и тракторов. На стадии реализации находятся еще девять крупных совместных проектов на общую сумму 3 млрд долларов.

Сегодня предприятия Казахстана и России уже в полной мере готовы к реализации инновационных промышленных проектов. Поэтому особо отмечу важность подписания новой программы совместных действий, которая предполагает сотрудничество еще по 22 проектам в семи отраслях промышленности. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Выставка «ИННОПРОМ»

Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов напомнил, что Казахстан и Россия уже начали взаимодействовать по созданию обновленной технологической базы, направленной на кооперацию в научно-технической, инновационной и производственной сферах.

Кроме того, пересмотрены цели, задачи и функции Фонда развития промышленности: его работа будет сосредоточена на лизинговом финансировании покупки оборудования и техники, а также кредитовании промышленно-инновационных проектов по льготной ставке.

В целом данные меры будут способствовать подъему высокотехнологичных отраслей и выпуску конкурентоспособной продукции. Поэтому исторически наработанные двусторонние связи, мощная ресурсная база, а также преимущества нашей экономической интеграции должны быть задействованы в полном объеме. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Выставка «ИННОПРОМ»

Фото: primeminister.kz

В текущем году на выставке «Иннопром» будут представлены национальные экспозиции Ирана, Беларуси, Узбекистана и отдельных компаний Китая, Венгрии, Италии, Германии, Чехии и Турции. Ожидаются официальные делегации из Австрии, Турции, Армении, Сербии, Вьетнама, Шри-Ланки, Ирака, стран Африки и Средней Азии.

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Константин Вноровский
Россия Мишустин Михаил Смаилов Алихан
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