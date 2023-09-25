Смаилов высказался об инновационных проектах и инженерах будущего

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на главной пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени" в рамках международной выставки "ИННОПРОМ. Казахстан", проходящей в эти дни в Астане, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии также приняли участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко, председатель кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров и председатель правительства России Михаил Мишустин.

В целом главная пленарная сессия собрала порядка 700 участников, среди которых высокопоставленные представители государственного сектора, главы регионов, руководители производственных предприятий, члены промышленных союзов и ассоциаций стран ЕАЭС.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что в рамках работы по формированию прочного промышленного каркаса Казахстана и обеспечению экономической самодостаточности Правительство делает упор на ускоренное развитие обрабатывающего сектора. В частности, принимаются меры по реализации проектов, направленных на создание кластеров высокого передела. Прежде всего, в нефте-, газо- и углехимии, металлургии, тяжелом машиностроении, производстве автокомпонентов и удобрений, урановой промышленности и других сегментах.

"Для этого в Казахстане проводятся системные реформы, совершенствуются меры государственной поддержки, внедрен проактивный подход к привлечению инвестиций", – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, за последние 5 лет объем производства обрабатывающей промышленности вырос в 2,2 раза, а объем валовой добавленной стоимости отрасли – в 2,3 раза. Производительность труда при этом выросла до 49 тыс. долларов, что более чем в 2 раза выше среднего показателя по экономике.

"Если говорить в отраслевом контексте, то горно-металлургический комплекс является основой отечественной обрабатывающей промышленности. В прошлом году экспортировано продукции на 19,3 млрд долларов, а это порядка 23% от всего экспорта страны. Мы предусмотрели механизм обеспечения отечественных предприятий доступным сырьем. С крупными поставщиками сырья подписаны соглашения по снабжению первичным алюминием и медью", – отметил премьер-министр.

Он добавил, что продолжает динамично развиваться машиностроение. Так, в 2022 году в отрасль привлечены рекордные полмиллиарда долларов прямых инвестиций. За 1 квартал текущего года прямые инвестиции уже превысили 208 млн долларов.

Фото: primeminister.kz

В автомобилестроении объем производства за прошлый год составил 113 тыс. единиц продукции. За 8 месяцев этого года произведено почти 100 тыс. единиц с ростом на 41%. В стоимостном выражении это более 1 трлн тенге. Наряду с этим производство стройматериалов в РК также впервые превысило триллионную отметку.

"Все эти индикаторы отражены в Концепции развития обрабатывающей промышленности, принятой в этом году. К 2030 году мы планируем обеспечить рост валовой добавленной стоимости в 2,8 раза, производительности труда в 1,8 раза, экспортировать продукцию на 225 млрд долларов", – сказал глава Правительства.

Как отметил Алихан Смаилов, широкий набор инструментов поддержки был усилен созданием Фонда развития промышленности, который уже профинансировал инвестпроекты на сумму более 200 млрд тенге. В работе проекты еще на 150 млрд тенге.

"В настоящее время в пуле более 1 тыс. проектов в горно-металлургическом комплексе, машиностроении, нефтегазохимической, химической, фармацевтической промышленности и других отраслях. При этом основными приоритетами сотрудничества определены глубокая переработка, максимальная локализация, производство новых продуктов и экспортный потенциал", – сказал премьер-министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что формирование нового технологического уклада, в том числе по переходу от базового к сложному производству, требует законодательного усиления. Для этого Правительство улучшает подходы в части налогового, бюджетного и регуляторного стимулирования экономической активности бизнеса.

Фото: primeminister.kz

Так, в прошлом году законодательно закреплены новые подходы к функционированию свободных экономических зон. Основной акцент в их деятельности сделан на обрабатывающий сектор с комбинированным режимом действия. Среди прочего инвесторам дано право досрочно выкупать арендованный земельный участок, не оглядываясь на сроки действия самой СЭЗ.

В целях развития малого и среднего бизнеса в регионах создаются малые промышленные зоны. Здесь для предпринимателей будут предоставлены в аренду уже готовые производственные помещения.

По словам Алихана Смаилова, немаловажной составляющей промышленного рывка должно быть также повсеместное внедрение инноваций и передовых технологий. Как заявляет UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию), объем мирового рынка новых технологий в 2025 году составит более $3 трлн.

"Уже сегодня искусственный интеллект применяется во всех отраслях, способствуя оптимизации производственного цикла, полной автоматизации процессов, управлению контролем и безопасностью. Поэтому в таких условиях требуются гибкость и адаптация", – подчеркнул премьер-министр.

Как отметил Алихан Смаилов, на фоне разрыва глобальных производственных цепочек складываются новые ориентиры для инвестиционных потоков, поэтому необходимо эффективно развивать свои конкурентные преимущества.

"В связи с этим, на наш взгляд, следует уделить особое внимание развитию региональных цепочек добавленной стоимости", – сказал он.

Глава Правительства добавил, что еще одним глобальным трендом остается цифровая трансформация, которую нужно рассматривать как приоритетное направление для кооперации стран ЕАЭС.

"Сегодня в Казахстане реализованы масштабные проекты в таких направлениях, как FinTech и GovTech. Мы достигли высокого уровня проникновения цифровых решений в повседневную жизнь. Теперь наша задача достичь такого же уровня и в реальном секторе. Здесь уже активно задействованы Автономный кластерный фонд "Парк инновационных технологий", IT-технопарк "Астана Хаб" и исследовательские центры при высших учебных заведениях", – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, важнейшим фактором достижения поставленных целей является кадровое обеспечение. В этой связи в республике проводится работа по открытию филиалов ведущих технологических вузов ближнего и дальнего зарубежья.

"Это позволит подготовить специалистов с новыми взглядами на управление инновационными проектами и развитие компетенций, инженеров будущего", – подчеркнул премьер-министр.

В заключение он отметил, что наряду с решением вопросов промышленного роста не следует забывать актуальность экологической повестки: контроль за выбросами, внедрение на производствах чистых технологий, утилизация и переработка отходов – должны быть приоритетами в деятельности предприятий.