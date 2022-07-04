Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Эмбер Хёрд потребовала отменить решение суда по делу с Джонни Деппом

Требует отменить приговор Фото: Instagram/amberheard
Актриса Эмбер Хёрд, проиграв дело против бывшего мужа Джонни Деппа, теперь требует отменить вердикт, сообщает Zakon.kz.

Представители артистки рассказали, что доказательств со стороны защиты звезды «Пиратов Карибского моря» было недостаточно, передает DailyMail.

Никаких реальных доказательств представлено не было – только косвенные. Нет даже повода усомниться в том, что заявления госпожи Хёрд на самом деле были ложными, – утверждают адвокаты актрисы.

Кроме того, адвокаты актрисы ссылаются на некомпетентность некоторых присяжных.

Информация в списке присяжных заседателей, по-видимому, не соответствует (действительности)… Присяжный № 15, по-видимому, родился в 1970 году, а не в 1945 году, о чем сообщили, – приводит издание слова защиты Хёрд.

Адвокаты уверяют, что личность присяжного не проверили. Если ошибку признают, то решение по иску Деппа поставят под сомнение, уточняет издание.

Новость по теме

В отношении Эмбер Херд вновь возбудили дело семилетней давности

Как говорится в 43-страничном документе, во время процесса по делу о клевете Джонни Депп не доказал, что его карьеру и репутацию разрушила колонка о домашнем насилии, опубликованная Эмбер Хёрд в 2018 году в Washington Post — а именно в этом он обвинял бывшую супругу, подавая иск о диффамации.

Господин Депп не предоставил доказательств какого-либо финансового ущерба, который он потерпел в период с декабря 2018 года до ноября 2020 года в результате публикации колонки. Нет никаких доказательств того, что из-за колонки были упущены какие-то творческие или коммерческие возможности, – говорится в заявлении адвокатов Эмбер Хёрд.

Новость по теме

Эмбер Херд напишет книгу о своем браке с Джонни Деппом

Чем все это обернется, неизвестно. Ранее Хёрд выразила желание написать книгу о суде с Джонни Деппом, в которой актриса собирается высказать всю правду.

Айсулу Омарова
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
дождь, Алматы, прогноз погоды, июль
Когда в Алматы пойдет дождь
пакет
Биржевая цена на сахар в Казахстане оказалась в два раза ниже магазинной
вакцина
Ограничения в Алматы: удаленная работа для непривитых и маски в помещениях
мошенничество полиция подозреваемые биржа
Жительница Шымкента лишилась 17 млн тенге после переписки в Facebook
зодиак
Составлен астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления