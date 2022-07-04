Эмбер Хёрд потребовала отменить решение суда по делу с Джонни Деппом

Актриса Эмбер Хёрд, проиграв дело против бывшего мужа Джонни Деппа, теперь требует отменить вердикт, сообщает Zakon.kz.

Представители артистки рассказали, что доказательств со стороны защиты звезды «Пиратов Карибского моря» было недостаточно, передает DailyMail.

Никаких реальных доказательств представлено не было – только косвенные. Нет даже повода усомниться в том, что заявления госпожи Хёрд на самом деле были ложными, – утверждают адвокаты актрисы.

Кроме того, адвокаты актрисы ссылаются на некомпетентность некоторых присяжных.

Информация в списке присяжных заседателей, по-видимому, не соответствует (действительности)… Присяжный № 15, по-видимому, родился в 1970 году, а не в 1945 году, о чем сообщили, – приводит издание слова защиты Хёрд.

Адвокаты уверяют, что личность присяжного не проверили. Если ошибку признают, то решение по иску Деппа поставят под сомнение, уточняет издание.

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Как говорится в 43-страничном документе, во время процесса по делу о клевете Джонни Депп не доказал, что его карьеру и репутацию разрушила колонка о домашнем насилии, опубликованная Эмбер Хёрд в 2018 году в Washington Post — а именно в этом он обвинял бывшую супругу, подавая иск о диффамации.

Господин Депп не предоставил доказательств какого-либо финансового ущерба, который он потерпел в период с декабря 2018 года до ноября 2020 года в результате публикации колонки. Нет никаких доказательств того, что из-за колонки были упущены какие-то творческие или коммерческие возможности, – говорится в заявлении адвокатов Эмбер Хёрд.

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Чем все это обернется, неизвестно. Ранее Хёрд выразила желание написать книгу о суде с Джонни Деппом, в которой актриса собирается высказать всю правду.