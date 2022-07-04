Эмбер Хёрд потребовала отменить решение суда по делу с Джонни Деппом
Представители артистки рассказали, что доказательств со стороны защиты звезды «Пиратов Карибского моря» было недостаточно, передает DailyMail.
Никаких реальных доказательств представлено не было – только косвенные. Нет даже повода усомниться в том, что заявления госпожи Хёрд на самом деле были ложными, – утверждают адвокаты актрисы.
Кроме того, адвокаты актрисы ссылаются на некомпетентность некоторых присяжных.
Информация в списке присяжных заседателей, по-видимому, не соответствует (действительности)… Присяжный № 15, по-видимому, родился в 1970 году, а не в 1945 году, о чем сообщили, – приводит издание слова защиты Хёрд.
Адвокаты уверяют, что личность присяжного не проверили. Если ошибку признают, то решение по иску Деппа поставят под сомнение, уточняет издание.
Как говорится в 43-страничном документе, во время процесса по делу о клевете Джонни Депп не доказал, что его карьеру и репутацию разрушила колонка о домашнем насилии, опубликованная Эмбер Хёрд в 2018 году в Washington Post — а именно в этом он обвинял бывшую супругу, подавая иск о диффамации.
Господин Депп не предоставил доказательств какого-либо финансового ущерба, который он потерпел в период с декабря 2018 года до ноября 2020 года в результате публикации колонки. Нет никаких доказательств того, что из-за колонки были упущены какие-то творческие или коммерческие возможности, – говорится в заявлении адвокатов Эмбер Хёрд.
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Чем все это обернется, неизвестно. Ранее Хёрд выразила желание написать книгу о суде с Джонни Деппом, в которой актриса собирается высказать всю правду.