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В отношении Эмбер Херд вновь возбудили дело семилетней давности

актриса Фото: Instagram/amberheard
Дело касается дачи ложных показаний и незаконного ввоза животных в Австралию. Американская актриса и экс-супруга Джонни Деппа вновь оказалась под следствием. Дело расследует австралийское Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды, передает Zakon.kz

Как пишет rg.ru, в 2015 году Депп и Херд прилетели в Австралию на съемки пятой части «Пиратов Карибского моря», взяв с собой домашних питомцев: двух йоркширских терьеров.

По австралийским законам все прибывающие домашние животные должны пройти обязательный медосмотр на наличие заболеваний и получить разрешение на въезд. В противном случае животное помещается в карантин или усыпляется.

У звездных супругов, по утверждению властей, не было никаких документов на собак. Отмечается, что животные были привезены тайно. За это и предоставление поддельных документов Херд в совокупности грозило до 11 лет тюрьмы или штраф на сумму свыше 80 тыс. долларов. После признания вины в подделке проездных документов дело было закрыто.

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Ранее коллегия присяжных в суде штата Вирджиния признала актрису виновной в клевете в отношении Джонни Деппа. Она должна была заплатить экс-супругу 15 млн долларов. Но, так как суммы такой у нее не оказалось, Херб заявила, что намерена обжаловать решение суда и объявить себя банкротом.

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