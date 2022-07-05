5 погибших, 16 раненых - стрельба в предместье Чикаго

Фото: Facebook/City of Highland Park, Illinois - Government

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости в американском городе Хайленд-Парк (предместье Чикаго, штат Иллинойс), передает Zakon.kz.

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