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5 погибших, 16 раненых - стрельба в предместье Чикаго

Стрельба, 5 погибших Фото: Facebook/City of Highland Park, Illinois - Government
По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости в американском городе Хайленд-Парк (предместье Чикаго, штат Иллинойс), передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал CNN, ранения получили 16 человек. Их госпитализировали.

Подозреваемого ищут, местным жителям советуют оставаться дома.

Сотрудники правоохранительных органов реагируют и оцепили периметр вокруг центра города Хайленд-Парк, - говорится в сообщении мэрии.

Город Хайленд-Парк заявил, что его парад в честь Дня независимости США отменен, и посоветовал людям избегать центра города.

4 июля в Соединенных Штатах празднуется День независимости.

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