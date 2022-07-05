5 погибших, 16 раненых - стрельба в предместье Чикаго
Фото: Facebook/City of Highland Park, Illinois - Government
По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости в американском городе Хайленд-Парк (предместье Чикаго, штат Иллинойс), передает Zakon.kz.
Как сообщает телеканал CNN, ранения получили 16 человек. Их госпитализировали.
Подозреваемого ищут, местным жителям советуют оставаться дома.
Сотрудники правоохранительных органов реагируют и оцепили периметр вокруг центра города Хайленд-Парк, - говорится в сообщении мэрии.
Город Хайленд-Парк заявил, что его парад в честь Дня независимости США отменен, и посоветовал людям избегать центра города.
4 июля в Соединенных Штатах празднуется День независимости.
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