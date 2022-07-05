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Сильный пожар в доме отдыха в ВКО перекинулся на соседнюю базу

В ВКО горит база отдыха Фото: Zakon.kz
Пожар начался поздно вечером на одной из баз отдыха в Урджарском районе на озере Алаколь, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС ВКО называют точное время начала пожара – 23:20.

Из-за сильного ветра огонь мгновенно охватил дом отдыха и перекинулся на соседнюю базу.

Предварительно горит более 1000 кв. метров. Также горит сухая трава. В тушении участвует личный состав ДЧС ВКО - 10 человек и 3 единицы техники, а также местные исполнительные органы и население. Общая информация по силам и средствам устанавливается. Пресс-служба ДЧС ВКО

Говорится, что отдыхающие самостоятельно покидают дома. Личный состав полиции проводит оцепление близлежащих баз. Про пострадавших пока ничего не известно.

Дополнительные силы и средства следуют к месту пожара - 22 сотрудника и 6 единиц техники от ДЧС ВКО, 4 человека и 1 единица техники от Национального парка. Пресс-служба ДЧС ВКО

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