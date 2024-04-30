Дома сгорели на базе отдыха в ВКО

В Восточно-Казахстанской области произошел пожар на базе отдыха, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 апреля рассказали в ДЧС региона.

"Три деревянных летних дома загорелись на одной из баз отдыха. Жертв и пострадавших нет", – сказано в сообщении.

Площадь пожара составила 269 кв. м. Причина устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

В ночь на 30 апреля в Караганде произошел пожар в частной бане. Площадь составила 98 кв. м.