Дома сгорели на базе отдыха в ВКО
Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области произошел пожар на базе отдыха, сообщает Zakon.kz.
Об этом 30 апреля рассказали в ДЧС региона.
"Три деревянных летних дома загорелись на одной из баз отдыха. Жертв и пострадавших нет", – сказано в сообщении.
Площадь пожара составила 269 кв. м. Причина устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
В ночь на 30 апреля в Караганде произошел пожар в частной бане. Площадь составила 98 кв. м.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript