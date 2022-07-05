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Канада выплатит $15,5 млрд коренным народам страны из-за недофинансирования их детей

Канада выплатит $15,5 млрд коренным народам страны из-за недофинансирования их детей Фото: unsplash
Ассамблея коренных народов Канады заявила о том, что долгое время в стране недостаточно финансировали программы по уходу за детьми коренных народов, передает Zakon.kz.
Ассамблея коренных народов, правительство Канады и стороны коллективного иска достигли окончательного мирового соглашения на сумму 20 млрд канадских долларов ($15,5 млрд) для выплаты компенсации детям и семьям коренных народов, подвергшимся дискриминации в рамках федеральной программы по оказанию помощи детям и семьям коренных народов, – цитирует ТАСС опубликованный документ.

Кроме того, еще 19,8 млрд канадских долларов (15,39 млрд долларов) будет направлено на реформирование данной программы.

В 2007 году Ассамблея коренных народов и ряд детских организаций индейцев подали иск к федеральному правительству, в котором обвинили Оттаву в недофинансировании детских программ в резервациях в сравнении с аналогичными детскими программами во всех регионах Канады, в том числе касающихся помещения детей из неблагополучных семей в приемные семьи.

В 2016 году Канадский трибунал по правам человека постановил, что федеральные власти дискриминируют детей коренных народов. Оттава пыталась оспорить это решение в судах, но проиграла.

В 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в так называемых резидентских школах, куда насильно забирали детей индейцев. Власти также согласились выплатить 800 млн канадских долларов (тогда $638 млн) пострадавшим.

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Елена Беляева
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